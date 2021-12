Portugal está no radar dos estudantes norte-americanos: o que os atrai?

Quando ingressou na universidade, Cláudia Marmelo sabia que queria aprender português e saber mais sobre a cultura portuguesa. É estudante de Neurociências, com minor em Filosofia, no Connecticut College, na Costa Leste dos Estados Unidos, e antes de começar o terceiro ano não pensou duas vezes. Se queria estudar fora dos Estados Unidos, tinha a oportunidade que procurava. Escreveu uma carta à instituição de ensino norte-americana a expor as razões da sua decisão e preparou um programa detalhado com unidades curriculares, número de horas de cada disciplina e créditos atribuídos. Portugal foi o país escolhido para passar um semestre a estudar.