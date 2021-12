Solstício de Inverno: acolher o frio no dia mais curto do ano

O solstício de Inverno, também conhecido como a noite mais longa do ano, é o fenómeno astronómico que assinala o início do Inverno no hemisfério norte. Este recebe menos iluminação solar e, por sua vez, menos calor.

Na República da Irlanda, no templo pré-histórico de Newgrange, no Vale do Boyne, um evento de celebração do solstício teve a duração de nove horas e 27 minutos, durante o fim do dia 21 de Dezembro.

Construída em 3200 a.C., a obra arquitectónica serviu, muitos anos, como um túmulo. Actualmente, enquanto templo de grande importância religiosa e cultural, serve como espaço para se assistir ao fenómeno. Ao nascer do Sol, durante sensivelmente 17 minutos, um raio de luz ilumina o interior do monumento, sinalizando o começo da estação mais fria. Ao local, que data do período neolítico, chegam, todos os anos, muitas pessoas para assistir ao fenómeno.

Em 2020, o evento foi cancelado pelas autoridades, devido à pandemia, mas foi transmitido em directo. Este ano, a situação repetiu-se, mas houve quem não resistisse a apreciar, presencialmente, a chegada do Inverno.