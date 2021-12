Pausa nas vacinas

A generalidade das medidas de combate à covid-19 agora anunciadas pelo primeiro-ministro António Costa seguem-se a uma sucessão de alertas. Na segunda-feira, o director-geral da Organização Mundial da Saúde pedia as maiores cautelas, tendo em conta que a Ómicron está a ganhar terreno de forma “significativamente mais rápida do que a variante Delta”. Referindo-se ao sensível tema dos festejos da época, deixou um apelo: “Um evento cancelado é melhor do que uma vida cancelada.”