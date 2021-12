O número de casos na África do Sul causados pela Ómicron já começou a descer

Uma população muito marcada com infecções por outras variantes, um nível de vacinação relativamente elevado e talvez uma diminuição da testagem poderá estar por trás desta inversão de tendência. Gravidade da doença parece ser menor.

Bem mais rápido do que se podia esperar, a grande vaga de novos casos de covid-19 desencadeada pela variante Ómicron na África do Sul começou já a descer – diminuiu mais de 20% na última semana. O facto de grande parte da população sul-africana já ter sido infectada pelas variantes anteriores e 44% ter a vacinação completa contribuirá para explicar este comportamento do vírus SARS-CoV-2.