Biden aposta no “dever patriótico” da vacinação e na testagem para travar a Ómicron nos EUA

Numa altura em que diversos países europeus e vários estados e cidades dos Estados Unidos estão a impor medidas reforçadas para travar a propagação da variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2 nos respectivos territórios, o Presidente norte-americano anunciou os planos da Casa Branca, que passam pela alocação de fundos federais para expandir o número de centros de vacinação e a capacidade de testagem à covid-19.

Num discurso ao país, na terça-feira, Joe Biden assumiu que a Ómicron traz desafios acrescidos aos norte-americanos devido ao seu elevado nível de contágio, em comparação com as variantes anteriores, mas rejeitou um cenário de encerramento de escolas ou de imposição novos confinamentos.

“Não estamos em Março de 2020. Duzentos milhões de pessoas estão totalmente vacinadas. Estamos preparados, sabemos mais”, afiançou o chefe de Estado.

Entre as medidas anunciadas por Biden destacam-se a activação de mais centros de vacinação e de testagem geridos pela Agência Federal para a Gestão de Emergências (FEMA), a distribuição gratuita de 500 milhões de testes rápidos e o reforço dos hospitais mais sobrecarregados com cerca de mil médicos, enfermeiros e auxiliares.

Estas medidas federais não estarão, no entanto, totalmente operacionalizadas antes do Natal. O grosso da estratégia de contenção da covid-19 está, por isso, dependente dos governos estaduais e locais. Cidades como Nova Iorque, Chicago ou Washington D.C., e estados como a Califórnia, por exemplo, já implementaram várias restrições para travar a doença.

Além das medidas, o discurso do Presidente focou-se bastante no apelo à vacinação, incluindo a de reforço, e nos seus méritos no combate à pandemia.

Afirmando, sem rodeios, que aqueles que ainda não têm vacinação completa enfrentam “um risco significativamente maior de acabar no hospital ou mesmo de morrer”.

Biden defendeu que tomar a vacina é um “dever patriótico” e até usou o seu antecessor como exemplo, lembrando que Donald Trump recebeu a dose de reforço. “É talvez uma das poucas coisas em que ele e eu concordamos”, ironizou o político democrata.

O chefe de Estado lançou ainda um apelo aos meios de comunicação e às empresas de redes sociais, criticando aqueles que “propagam mentiras e consentem desinformação que pode matar os seus próprios clientes”.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, 61,6% dos norte-americanos estão totalmente vacinados e 72,6% receberam, pelo menos, uma dose contra a covid-19. Já a percentagem da população que recebeu a dose de reforço é de 30,4%.

As estimativas do CDC referem ainda que 73% dos novos casos de covid-19 registados no país entre os dias 12 e 18 de Dezembro, envolvem a variante Ómicron. O número de novos casos cresceu 19% na semana passada e 72% desde o início de Dezembro, e o número de internados aumentou em 27% também neste mês.