Natal sem peso na consciência!

No mês de Dezembro todas as atenções focam-se nas épocas festivas que se aproximam: o Natal e o Ano Novo. Com a sua chegada, várias são as preocupações com os excessos alimentares e os quilos a mais.

O mais importante é manter uma alimentação equilibrada durante todo o ano. Mas se está preocupado com a sua alimentação nestes dias festivos fique a saber que numa mesa de Natal para além dos doces típicos, que nos fazem cair em tentação, podemos igualmente encontrar outras opções mais saudáveis que podem ser consumidas com menos restrições. É o caso do bacalhau que é uma boa fonte de proteína de alto valor biológico (AVB), vitaminas D e B12, fósforo, potássio, magnésio e selénio; o peru rico também em proteínas AVB e considerado uma carne magra; o polvo que apresenta ácidos gordos ómega-3, benéficos para a saúde cardiovascular; as couves portuguesas ricas em fibras, vitaminas e minerais e pouco calóricas e os frutos secos que apresentam inúmeros benefícios para a saúde, quando consumidos com moderação.

Se pretende pretende minimizar os excessos alimentares nestes dias pode seguir algumas medidas, preconizadas pela Direcção-Geral da Saúde, através do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável:

inicie a véspera dos dias festivos com um pequeno-almoço saudável e equilibrado, de forma a deixar de lado os doces e a sentir-se saciado;

inicie as refeições principais com sopa e acompanhe-as com hortícolas e outros produtos vegetais;

prefira métodos culinários mais simples como estufados (sem refogar os alimentos), cozidos a vapor ou grelhados e evite os fritos;

os figos, ameixas, passas e alperces secos podem ser uma alternativa às bolachas, aperitivos e doces indiferenciados que se colocam na mesa nesta altura do ano, embora tenham mais açúcar que os frutos frescos e por isso devem ser consumidos com moderação.

Nestes dias, a presença da água mineral na mesa é uma opção saudável, que contribui para aumentar a saciedade e, acima de tudo, para evitar o consumo excessivo de bebidas açucaradas e alcoólicas de maior valor calórico.

Igualmente importante é manter a actividade física, devendo existir uma compensação de maior gasto energético. Aproveite para caminhar enquanto vai às compras ou até mesmo fazer um bom passeio em família após o almoço de Natal.

Quando tudo terminar, inicie os dias seguintes com atitude e volte à sua rotina, não prolongando os dias de festa. O planeamento e a organização são fundamentais para um estilo de vida saudável! Congele as sobras ou reaproveite para novos pratos e partilhe com familiares e amigos.

Com a chegada do Novo Ano, surgem as novas resoluções, onde está quase sempre incluído o objectivo de perder os quilos a mais que são ganhos ao longo do ano, nomeadamente, nas festas natalícias e em todos aqueles convívios em que fazemos uma ingestão calórica exagerada e que no final nos fica a pesar na consciência e no corpo!

Para começar o ano de uma forma mais saudável procure um nutricionista, que lhe irá recomendar um plano alimentar personalizado tendo em conta o seu estilo de vida, as suas necessidades e que irá estabelecer consigo objectivos realistas e atingíveis.

Mantenha hábitos alimentares saudáveis e dê preferência ao peixe e carnes brancas, evite o consumo de refrigerantes e bebidas alcoólicas, não omita refeições, ingira no mínimo 1,5L de água por dia, procure dormir entre sete a oito horas por noite, pratique exercício físico regular e evite os excessos alimentares. Mantenha-se motivado, focado e determinado!

Faça desta resolução de Ano Novo uma resolução para a vida, criando hábitos alimentares e de actividade física saudáveis, para que mantenha um peso adequado, com o qual se sinta bem e com mais saúde.

Votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo!