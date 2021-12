Vila Real cancela celebrações de passagem de ano ao ar livre

A exemplo de muitos municípios pelo país, a Câmara de Vila Real cancelou a festa de passagem de ano prevista para a praça do município, depois de anunciadas medidas de restrição pelo Governo como a proibição de aglomerados de mais de 10 pessoas na rua. “Não nos resta mais nada a não ser cancelar aquilo que tínhamos programado para o fim do ano”, afirmou o presidente da autarquia, Rui Santos.

Depois de ter cancelado a festa de passagem de ano em 2020, a Câmara de Vila Real tinha anunciado que iria voltar a promover o réveillon este ano, na praça do município e ao ar livre, com direito a madeiro de Ano Novo, fogo de artifício e um espectáculo musical, com actuação de Quim Barreiros.

“Temos pena, lamentamos, mas de facto a saúde das pessoas está em primeiro lugar. Esperamos pela evolução da situação epidemiológica, em Vila Real, tanto quanto sabemos, ela não se tem agravado, mas as regras são de âmbito nacional e vale mais prevenir do que remediar”, salientou o presidente.

Quanto ao impacto das restrições na economia local, Rui Santos disse esperar que o plano de apoio aos sectores mais afectados “seja uma realidade” e “implementado o mais depressa possível”.

“A autarquia fez um enorme esforço para ajudar a economia local, quer com a iluminação e outro tipo de actividades e animações de Natal, para atrair as pessoas para o centro da cidade. Julgo que, no fundamental, até ao dia 25 isto está uma realidade e esse objectivo foi concretizado”, referiu.

Rui Santos apontou a abertura de um centro de rastreio à covid-19 em modelo “walk thru”, onde o percurso pode ser feito a pé, e que foi colocado junto ao teatro e centro comercial de Vila Real para dar resposta à maior procura de testes nesta época natalícia. Referiu também que a 3 de Janeiro abre um novo centro de vacinação contra a covid-19 em Vila Real, nas residências mais antigas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), na zona de Codessais.