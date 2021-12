Flamengo aperta o cerco a Jorge Jesus

Na véspera do clássico entre FC Porto e Benfica, e com a época concluída no Brasil, os contactos com o treinador português intensificaram-se.

Cresce a indefinição em torno do futuro próximo de Jorge Jesus. Em Portugal há alguns dias, e com voo de regresso para o Brasil marcado para quinta-feira, uma mini-comitiva do Flamengo tenta convencer o técnico do Benfica a voltar a um clube no qual teve tremendo sucesso. E os contactos intensificaram-se nas últimas horas.

A presença em Portugal do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, e do director para o futebol do clube, Bruno Spindel, tem como principal missão resgatar o treinador que o Benfica foi buscar ao Brasil, há um ano e meio. O clima de contestação (com lenços brancos após a derrota com o Sporting) que Jesus vive no Estádio da Luz deu nova esperança aos dirigentes do emblema do Rio de Janeiro.

“Estou em Portugal a tratar do futuro do Flamengo com transparência. A época no Brasil é diferente, já acabou, e temos de trabalhar. Nada está a ser feito às escondidas. Fiquei instalado no mesmo hotel de sempre e estou com o Bruno [Macedo], que ajudou no processo empresarial a levar o míster para o Brasil. Tenho falado com pessoas com as quais sempre tive relacionamento”, explicou Marcos Braz, citado pelo jornal Record.

Bruno Macedo é o empresário que tem representado Jorge Jesus e com quem os dirigentes do Flamengo têm mantido uma relação estreita. Com a conclusão da temporada no Brasil, a intenção da cúpula do clube é assegurar o mais rapidamente possível um novo treinador, depois de uma época em que perdeu o Brasileirão para o Atlético Mineiro, tendo ficado a 13 pontos de distância.

Na véspera do clássico entre FC Porto e Benfica para a Taça de Portugal, o Flamengo tem envidado esforços no sentido de convencer o treinador, que nestes últimos dias de Dezembro enfrenta um ciclo muito exigente, com dois jogos consecutivos diante dos “dragões”, o segundo dos quais a contar para o campeonato.

De acordo com o que adiantou Bruno Spindel à CNN, porém, não houve ainda uma proposta formal: “Não confirmo que tenha já estado com Jorge Jesus, não fizemos proposta. O que posso dizer é que o Flamengo procura um treinador europeu, o Jorge Jesus é profissional de primeira, fez trabalho maravilhoso, tem amizade connosco, é natural que tenhamos o desejo... Preenche todos os requisitos, todos os desejos”.

Jorge Jesus - que nunca escondeu o apreço pelos adeptos do “Fla” e pela forma como é recebido no Brasil - não será, porém, o único nome na agenda do Flamengo nesta viagem a Portugal. Carlos Carvalhal e até Paulo Sousa são hipóteses que agradam aos dirigentes brasileiros e em particular a Marcos Braz, o grande responsável pela contratação de Jesus, em 2019. De resto, o vice-presidente é um confesso admirador da escola portuguesa de treinadores.