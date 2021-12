Diogo Jota decisivo no apuramento do Liverpool na Taça da Liga

Jogo empolgante com o Leicester City só foi decidido no desempate por grandes penalidades.

Um jogo entusiasmante e com suspense até final. É o mínimo que pode dizer-se do Liverpool-Leicester City, relativo aos quartos-de-final da Taça da Liga inglesa. Os “reds”, muito desfalcados, sofreram a bom sofrer mas apuraram-se no desempate por penáltis (5-4), depois do 3-3 no tempo regulamentar.

Um Liverpool com 10 baixas (quatro por lesão, quatro por infecção por covid-19 e uma por castigo) não deixa de ser o Liverpool, mas foi uma versão bem menos competente a que se apresentou em Anfield para um enfrentar um Leicester de primeiras linhas.

E os visitantes aproveitaram a maior experiência e as rotinas habituais para se adiantarem no marcador, com dois golos do inevitável Jamie Vardy - o primeiro num remate cruzado a passe de James Maddison (9'), o segundo numa emenda ao segundo poste com assistência de Patson Daka (13').

Atordoado, o Liverpool ainda respondeu num remate de fora da área de Oxlade-Chamberlain, mas ainda antes do intervalo o Leicester repôs os dois golos de vantagem, com um pontapé de Maddison, de meia distância, que não deixou o guarda-redes Kelleher muito bem na fotografia.

No segundo tempo, e apesar das limitações, Jürgen Klopp colocou mais qualidade e experiência em campo: Diogo Jota, James Milner, Naby Keita. O português ajudou a mudar o rumo dos acontecimentos aos 63’, com um golo a passe de Minamino, e já no tempo de compensação seria o japonês a igualar a partida, a “convite” de James Milner.

Foi preciso recorrer ao desempate por grandes penalidades e, nesse capítulo, vingou o Liverpool, consumando a reviravolta. O último remate da marca dos 11 metros saiu do pé direito de Diogo Jota e colocou os “reds” na próxima fase, na qual marcam também presença o Chelsea (ganhou 0-2 em casa do Brentford), o Tottenham (bateu o West Ham por 2-1) e o Arsenal (goleou o Sunderland por 5-1).