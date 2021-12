Benfica e adjunto garantem que Jorge Jesus quer ficar

Na véspera do clássico com o FC Porto, os “encarnados” desdramatizam uma reunião mantido pelo técnico com dirigentes do Flamengo.

A direcção do Benfica veio, na tarde desta quarta-feira, a público garantir que Jorge Jesus pretende cumprir o contrato que o liga aos “encarnados” e ganhar títulos na Luz. Uma posição corroborada pelo treinador adjunto, João de Deus, e que surge no seguimento de um encontro do técnico com os dirigentes do Flamengo.

“O Sport Lisboa e Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes. Jorge Jesus tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objectivos desportivos do clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura”, pode ler-se, num comunicado.

Garantindo que Jorge Jesus “não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Benfica”, os “encarnados” procuram centrar atenções no clássico de amanhã com o FC Porto, a contar para a Taça de Portugal. De resto, a mesma mensagem foi repisada por João de Deus, na conferência de imprensa de lançamento do jogo.

“Em relação às notícias que têm vindo a público, dizer-vos que tenho falado muito com o mister e especificamente hoje, mais ainda. Quero-vos dizer o seguinte: ontem houve um encontro do mister com os amigos do Flamengo e devidamente autorizado pelo Benfica e com o conhecimento de Rui Costa. O mister disse que não pode nem quer neste momento abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer cumprir e quer ganhar títulos no Benfica. Foi esse o propósito que nos fez vir para a Portugal novamente. Ele mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção”, assinalou.

João de Deus, de resto, vai voltar a ocupar o lugar principal no banco do Benfica no clássico de quinta-feira, no Estádio do Dragão, à imagem do que já fez nos dois encontros anteriores (Sp. Covilhã e Marítimo). Isto porque Jorge Jesus, à semelhança do que acontece com Sérgio Conceição, no FC Porto, cumpre um castigo de 15 dias imposto pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.