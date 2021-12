Os ricos 2021 compraram a melhor televisão do ano

Alguma da melhor televisão foi dos ricos — e os ricos de 2021 são de uma classe só sua. Um multimilionário é projectado para o espaço; outro mantém fábricas abertas durante o confinamento, dizendo meses depois que “toda a gente morre”; o poderoso presidente de uma plataforma de streaming fala aos accionistas vestido com o fato de treino que usavam os pobres que morrem por dinheiro na sua série de maior sucesso; um milionário de moral duvidosa e retórica incendiária incentiva a tomada do Capitólio dos EUA. Isto foi no mundo real. Na ficção, Succession e The White Lotus, mas também a classe trabalhadora de Squid Game ou de Reservation Dogs, reclamam o seu quinhão do planeta séries.