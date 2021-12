As obras já estão no terreno, mas a Torre Triângulo, em Paris, continua a motivar polémica

Projecto da dupla de arquitectos Herzog & de Meuron prevê a construção do terceiro edifício mais alto da capital parisiense. Mas os moradores da Porta de Versalhes e várias associações ambientais continuam a contestar a pertinência do empreendimento.

As máquinas escavadoras já estão no terreno, mas a controvérsia em volta da construção da Torre Triângulo, que, com os seus 180 metros, passará a ser o terceiro edifício mais alto de Paris, imediatamente a seguir à Torre Eiffel (324 metros) e à Torre Montparnasse (210 metros), continua na arena pública e nos tribunais.