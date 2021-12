Casa da Música afasta um dos rostos da luta contra as práticas laborais da instituição

Assistente de sala da Casa da Música desde 2017, Hugo Veludo foi “um dos rostos mais visíveis das lutas laborais na instituição” e estará a agora a ser “vítima de represálias”, diz um comunicado do sindicato Cena-STE, denunciando a existência de “ordens superiores para excluir este trabalhador de todos os eventos”. A administração da Casa da Música não nega a intenção de prescindir do trabalho de Hugo Veludo, mas observa, numa breve declaração ao PÚBLICO, que se trata “de um acto de gestão interna em absoluto respeito pela lei”.

Veludo é “um dos assistentes de sala mais regulares” da Casa da Música e “uma cara bem conhecida do público que a frequenta”, tendo sido “responsável pela formação de vários colegas”, diz o sindicato, lamentando que, “sem qualquer explicação”, este tenha sido agora “excluído dos processos de planificação de qualquer trabalho futuro”.

O assistente de sala fora já um dos colaboradores provisoriamente dispensados em Junho de 2020, após ter participado numa vigília de protesto no dia em que a Casa da Música reabria após o primeiro confinamento. Medida que levou na altura a ministra da Cultura a considerar que quaisquer retaliações contra os trabalhadores eram “inadmissíveis”.

Na sequência de uma inspecção da Autoridade para as Condições de Trabalho que identificou várias situações de falsos recibos verdes, o Ministério Público intentou então contra a Casa da Música várias acções de reconhecimento de existência de contrato de trabalho, que o tribunal tem vindo a decidir a favor da instituição, como sucedeu já também no caso de Hugo Veludo. No entanto, vários colegas seus que também processaram a instituição têm vindo a ser chamados para trabalhar, o que leva o Cena-STE, vendo neste afastamento uma reacção à recente greve promovida pelos trabalhadores sindicalizados da Casa da Música, a sugerir que o assistente de sala estará a ser castigado pela particular visibilidade que foi assumindo nas manifestações de protesto contra as práticas laborais da casa.

Em declarações ao PÚBLICO, Hugo Veludo admite que o facto de ter participado na greve do passado dia 26 de Novembro pode ter contribuído para o seu afastamento, mas lembra que outros assistentes de sala também aderiram e continuaram a ser chamados para trabalhar. “Acho que foi sobretudo por causa da visibilidade que tive nas lutas laborais, por ter sido um bocadinho a cara dos trabalhadores da Casa da Música, e em particular dos assistentes de sala”, diz Veludo, para quem a situação piorou também, segundo afirma, desde que, já com a actual administração, deixou de depender da direcção de produção e passou para a alçada do departamento de marketing.