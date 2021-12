João Rendeiro: o ano da fuga e do “Ximbalau”

A 25 de Julho de 2008, na ressaca de uma intensa luta pela hegemonia da banca nacional, com o BCP e BPI como protagonistas, Fernando Ulrich comentava com ironia as declarações de João Rendeiro sobre os efeitos da fusão falhada entre os dois bancos: “Nestas alturas de stress nos mercados, as pessoas têm dificuldade em gerir esse stress. Não posso comentar a vida do BPI através de declarações de estranhos.”