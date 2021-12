A chave vencedora do sorteio do Euromilhões desta terça-feira é composta pelos números 12,17, 21, 34 e 38. As estrelas sorteadas foram a 2 e a 3.

Em jogo estava um jackpot de 51 milhões de euros. O prémio principal não saiu a nenhum apostador.

Consulte os resultados oficiais na página dos Jogos da Santa Casa.