Centros de vacinação param vários dias no Natal e Ano Novo. Mas DGS diz que ainda não emitiu orientações

Os centros de vacinação vão parar quatro dias no Natal e quatro dias no Ano Novo. Foi esta a indicação que receberam por parte do núcleo coordenador da vacinação contra a covid na passada quinta-feira, referiu ao PÚBLICO Diogo Urjais, presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar (AN-USF). Podem, no entanto, se quiserem, funcionar nos dias 23 e 30. A Direcção-Geral da Saúde (DGS), no entanto, disse esta terça-feira que ainda não decidiu “dias de encerramento dos centros de vacinação durante a quadra festiva”.

“Ainda estão para decisão os dias de encerramento dos Centros de Vacinação durante a quadra festiva. Serão oportunamente comunicados”, respondeu a DGS, quando questionada pelo Observador sobre o encerramento, tendo dado a mesma resposta posteriormente ao PÚBLICO.

A informação surgiu depois de o Jornal Inevitável ter avançado, na edição desta terça-feira, que a orientação para dar descanso aos profissionais dos centros de vacinação foi dada na semana passada pela equipa do coronel Penha Gonçalves, que coordena com o Ministério da Saúde a logística da vacinação contra a covid-19. O mesmo jornal adianta que a paragem não será igual para todos os centros de vacinação, dando o exemplo do centro de vacinação de Monte Abraão, que comunicou à população que estará fechado quatro dias no Natal e cinco no Ano Novo, e do de Cascais, que estará encerrado entre 23 e 26 de Dezembro.

Essa informação está no site da Câmara Municipal de Cascais. “De acordo com as indicações das Autoridades de Saúde, os Centros de Vacinação do Estoril e S. Domingos de Rana vão estar encerrados de 23 a 26 de Dezembro. Nestes dias não haverá agendamentos para vacinação, nem regime Casa Aberta”, lê-se.

Ao PÚBLICO, o presidente da AN-USF explicou que ficou definido que os centros de vacinação encerrassem entre quinta-feira e domingo desta e da próxima semana, podendo estar a funcionar nos dias 23 e 30. Quanto à decisão destas duas pausas, o responsável considera que fazem sentido por várias razões. “Temos taxas de vacinação de reforço bastante elevadas na população de risco. Nos mais de 80 anos está acima dos 80% e nos mais de 75 anos acima dos 70%. Também penso que nos dias 24, 25 e 26 a adesão será baixa, as pessoas querem estar com a família, e é um sinal que se dá aos profissionais de saúde de reconhecimento do esforço e descanso merecido”, afirma.

No último relatório diário de vacinação, a DGS dava conta de que existem mais de 8,6 milhões de pessoas com a vacinação primária completa e 2,3 milhões já com o reforço.

O responsável referiu que dada a indicação que receberam não houve marcações para estes dias de Natal e Ano Novo. Questionado sobre uma possível revisão da decisão, o presidente AN-USF referiu que para o dia 23 a possibilidade seria fazer agendamentos locais ou casa aberta. Mas salientou que esta última opção tem sido “um regime com muito baixa adesão”. Já para o dia 30, tendo em conta que existe mais de uma semana de intervalo, seria possível fazer agendamento central.

Diogo Urjais lembrou que são os enfermeiros dos centros de saúde que estão a suportar na grande maioria a actividade dos centros de vacinação e que além desta função, continuam a trabalhar nos centros de saúde que “estão com um alto nível de actividade assistencial”. “Não houve reforço dos recursos humanos, não houve alteração dos circuitos dos doentes, não houve desburocratização de tarefas e há um grande número de casos para vigiar”, salientou, lembrando que nas fases anteriores cerca de 95% dos infectados ficaram a cargo dos centros de saúde e da saúde pública.

“O SNS está sobrecarregado, os cuidados de saúde primários estão sobrecarregados”, afirmou, salientando que devido ao esforço pedido e concretizado “há enfermeiros com 500, 600, 800 horas extraordinárias feitas este ano” e profissionais “com folgas e férias de 2021 que não foram gozadas porque não foi possível”. Diogo Urjais volta a salientar a alta pressão a que os profissionais têm estado sujeitos, referindo que “a indicação para a dose de reforço era que os centros de vacinação funcionassem cinco dias e passado pouco tempo a indicação passou a sete dias”.

“Os profissionais estão ininterruptamente a vacinar há um ano, sete dias por semana. Os cuidados de saúde primários não têm bolsa de substituição e os profissionais também ficam doentes”, reforçou, apelando à necessidade de reforço do SNS, dos centros de saúde e de medidas que permitam menos burocracia.