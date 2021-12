A1 cortada no sentido Sul-Norte na zona de Santa Iria de Azoia devido a acidente

Acidente com um veículo pesado não causou vítimas. Circulação no sentido Norte-Sul já foi restabelecida na via da direita.

A Auto-estrada 1, que liga Lisboa e Porto, encontra-se esta terça-feira cortada no sentido Sul-Norte devido a um acidente com um veículo pesado, na zona de Santa Iria de Azoia, concelho de Loures, confirmou ao PÚBLICO fonte da Brisa por volta das 15h.

Segundo revelou fonte oficial da empresa à agência Lusa, o veículo pesado, com atrelado, galgou o separador central ao quilómetro 9,5, em Santa Iria de Azoia, no distrito de Lisboa, o que obrigou temporariamente ao corte do trânsito nos dois sentidos.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil consultada pela Lusa às 13h45, o alerta para uma “colisão rodoviária” foi dado às 12h34, encontrando-se no local 15 bombeiros apoiados por seis viaturas.

Cerca das 13h40, fonte da Brisa indicou que já tinha sido restabelecida a circulação no sentido Norte-Sul, apenas na via da direita. Mais tarde, pelas 15h, fonte da empresa confirmou ao PÚBLICO que a única faixa disponível continuava a ser esta, não tendo ainda qualquer previsão para o restabelecimento da circulação no sentido Sul-Norte.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa disse que o acidente não causou qualquer tipo de vítimas.

Devido a este acidente, a Brisa aconselha a que quem circula na A1 no sentido Norte-Sul saia no Carregado ou em Alverca e entre na CREL, enquanto no sentido oposto a melhor alternativa é apanhar a CREL, depois a Auto-estrada 10 e entrar na A1 no nó do Carregado.