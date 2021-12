O soberanismo nacional matará a UE

Na cabeça dos seus pais-fundadores, com destaque para Robert Schuman, bailava a ideia de romper com o “sistema de Westfalia” inaugurado em 1648 no termo da Guerra dos Trinta Anos. Este “sistema” liquidara os domínios imperiais da Europa subordinados a fidelidades religiosas e abrira espaço para que se formasse um sistema laico de Estados-nações independentes. Nenhum compromisso os ligava naquilo que era visto e se definia latamente como a Cristandade. Este sistema revelou-se uma fonte de rivalidades e de guerras nada cristãs entre os Estados ocupantes da Cristandade, das quais as duas guerras do século XX ainda podem ser vistas como um prolongamento. A alternativa estava então numa Europa unida, unida voluntariamente, sim, mas em que os Estados, uma vez consumada a adesão, assumiam uma série de compromissos que culminaram no euro posto a circular em 2000.