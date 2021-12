Países apostam em dar mais cedo o reforço da vacina na corrida contra a Ómicron

Há cada vez mais países a recomendarem a vacinação com três doses para todos os adultos e até a diminuir o prazo para a dose de reforço para até três meses em vez dos seis previstos originalmente – uma corrida para restabelecer algum efeito perdido com a passagem do tempo e alguma da capacidade da vacina, quer contra doença grave, quer contra infecção pela variante Ómicron, mais transmissível que as variantes anteriores do vírus que provoca a covid-19.