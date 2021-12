Carris altera serviço até 7 de Janeiro e Metro fecha mais cedo na noite de Natal

A Carris vai fazer alterações de serviço entre os dias 24 de Dezembro e 7 de Janeiro e o Metropolitano de Lisboa vai fechar mais cedo na noite de Natal face à redução da procura, informaram as empresas esta terça-feira.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa adianta que encerrará o serviço às 22h de dia 24 de Dezembro e recomeçará a circulação às 8h de dia 25 de Dezembro, “face à acentuada redução da procura habitualmente verificada na noite de Natal e no dia de Natal”.

Também a Carris adianta, em comunicado, que vai fazer alterações de serviço entre os dias 24 de Dezembro e 7 de Janeiro para adequar a oferta à redução esperada da procurada durante o período de Natal e Ano Novo.

Nesse sentido, no dia 24, próxima sexta-feira, entram em vigor os horários de Agosto, que incluem a suspensão das carreiras 722 e 756.

A empresa elenca que as carreiras 705, 712, 713, 734, 748, 753, 774, 781, 783, 799 e 25E vão funcionar com horário especial de dia útil.

Já as carreiras 703, 717, 720, 723, 724, 729, 731, 738 e 773 funcionam com horário especial ajustado de sábado e a 725 circula no percurso de dia útil.

A Carris adianta também que das 20h em diante será adoptada uma redução de serviço, mantendo-se a funcionar apenas as carreiras 703, 708, 717, 735, 736, 742, 750, 751, 755, 758, 760 e 767, com redução da frequência para metade.

A 15E termina circulação às 22h e o Ascensor da Glória termina viagens às 21h.

A Rede da Madrugada não circula na noite de 24 para 25 de Dezembro, refere a empresa.

No dia de Natal (sábado) vigora o horário de feriado de Agosto (inclui suspensão da carreira 722), com redução do serviço global no início da manhã e as 703, 717, 720, 724, 729, 731, 736, 738 e 773 funcionam com horário especial.

Em 26 de Dezembro (domingo) vigora horário de domingo de Agosto (inclui suspensão da carreira 722) e a 27 e 31 de Dezembro (segunda e sexta-feira) vigora o horário de dia útil de verão.

Na véspera de Ano Novo, a carreira 15E funciona com eléctricos articulados até final de serviço e haverá um reforço no período entre as 22h e as 3h nas carreiras/zonas onde se verifique um pico de procura.

A Rede da Madrugada funcionará normalmente na noite da passagem de ano, segundo a Carris.

Em 1 de Janeiro (sábado) irá vigorar o horário de feriado de Agosto (inclui suspensão da carreira 722), com redução de serviço ao início da manhã e as carreiras 703, 717, 720, 724, 729, 731, 736, 738 e 773 funcionam com horário especial.

Segundo a empresa, em 2 de Janeiro (domingo) vigora horário de domingo de Agosto (inclui suspensão da carreira 722).

De 3 a 7 de Janeiro, com a suspensão das actividades lectivas presenciais, decretada pelo Governo devido à pandemia de covid-19, o serviço decorrerá nessa semana em horário de Férias Escolares.