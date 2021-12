Nasceu um colectivo vegano em Lisboa: o Botanista, a Eva e a Era juntam-se no Orteá

O restaurante vegano Botanista, da chef pasteleira Catarina Gonçalves, mudou de nome para dar lugar ao Orteá: Vegan Collective, uma nova marca que junta todos os projectos no edifício 19C da Rua Dom Luís I, em Santos. Desde que abriu em 2018, o espaço transformou-se numa espécie de “laboratório vegano”: além do restaurante e pastelaria (sem glúten e sem açúcar refinado) no rés-do-chão, o Orteá inclui a “queijaria” artesanal Eva, a mercearia Pistácio, e as kombuchas (chá fermentado) da Era no primeiro andar. O nome — Orteá — alude a uma horta, onde abundam alimentos frescos que vão mudando a cada estação. Combina com o visual, com terrários, estantes e vasos repletos de plantas em cada canto.