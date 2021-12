O que Águeda, Londres e Paris têm em comum? Um Natal de chapéus-de-chuva iluminados

Nasceram em Águeda e depressa se multiplicaram por ruas de todo o mundo, em instalações artísticas temporárias. Chapéus há muitos, mas não como estes, os coloridos e iluminados céus de guarda-chuvas que a portuguesa Impactplan tem vindo a criar desde 2012.

Uma vez mais, os guarda-chuvas de Águeda iluminam-se a rigor para o Natal, mas o Umbrella Sky Project também dá cor à quadra em Londres e em Paris. Pela primeira vez, o projecto aterra no Reino Unido, com a criação de uma instalação artística natalícia para o centro comercial Centre Court Shopping, em Wimbledon, com um céu de chapéus verdes, azuis e brancos.

Já na capital francesa, depois da estreia no centro comercial Bercy Village em 2019, a empresa portuguesa volta a ser escolhida para decorar o espaço. Desta vez, foi criado um “corredor de 1200 guarda-chuvas brancos todos iluminados, com 600 metros de iluminação LED” e “uma árvore de Natal épica, com 200 guarda-chuvas brancos”, lê-se no site.

No entanto, ainda que tenham sido os chapéus coloridos a catapultar a empresa para a fama internacional, a Impactplan desenvolve outros projectos de instalação artística em espaço público – tendo sido responsável pela decoração natalícia de várias cidades portuguesas (e não só).

Em Águeda, os chapéus-de-chuva surgem, este ano, de vermelho e branco. Mas, até 9 de Janeiro, há também escadas com ilustrações alusivas à época, uma passadeira vermelha, um Pai Natal gigante ou uma rua coberta de “grinaldas brancas usadas para decorar as árvores de Natal, com estrelas douradas suspensas”, que fazem lembrar “a neve a cair do céu”.

Em Ovar, é possível passear por um “corredor com 12 pinheiros naturais decorados com bolas vermelhas e douradas” ou pelo túnel de luz no Jardim dos Campos, e percorrer as ruas cobertas de “pontos brancos” e “chuva dourada”, duas das instalações também icónicas da empresa (White Dots e Gold Rain).

Castelo Branco acolhe “várias instalações inéditas como os cubos suspensos iluminados e o jardim iluminado”, entre outras decorações natalícias. A fachada da Câmara Municipal de Anadia “está repleta de luzes e flocos de neve” e uma árvore com cerca de seis metros de altura. Já Vila Nova de Foz Côa conta com “quase 300 grandes estrelas penduradas no céu” da Rua Dr. Juiz Moutinho de Andrade e 150 esferas de luz na Rua Júlio de Moura, entre outras.

O projecto Umbrella Sky foi criado em 2012 por Patrícia Cunha para a SextaFeira Produções, empresa local que hoje assume o nome mais internacional Impactplan, que entretanto também se internacionalizou, com projectos similares em várias partes do mundo, entre Espanha, França, EUA, Japão ou Bahrein.

Há nove anos que os guarda-chuvas voltam às ruas de Águeda no Verão, integrando o festival AgitÁgueda, passando, desde 2017, a regressar no final ano para uma versão natalícia.