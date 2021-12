Lira recupera com promessa de protecção das poupanças feita por Erdogan

A lira turca recuperou esta terça-feira dos mínimos históricos em que vinha caindo sucessivamente nas últimas semanas depois do anúncio, pelas autoridades, de medidas extraordinárias de protecção das poupanças. Uma enorme incerteza em relação ao rumo a seguir pela divisa nas próximas semanas mantém-se, no entanto.

A Turquia é, neste momento, cenário de uma luta, com características inéditas, entre o Estado e as forças de mercado. De um lado, o presidente Tayip Erdogan, com o apoio do governador do banco central nomeado por si, aposta numa política monetária de estímulo à actividade económica, com descidas acentuadas das taxas de juro, apesar da taxa de inflação estar a subir e se encontrar já acima de 20%. Na semana passada, o banco central anunciou o seu quarto corte consecutivo de taxas de juro e, para complementar essa medida, Erdogan fez também subir, em 50% o valor do salário mínimo.

Nos dias seguintes a essa decisão, a lira turca registou novas quedas no seu valor face ao dólar, atingindo novos mínimos históricos. A tendência nos mercados, perante a perda de valor da divisa e a recusa do banco central em defendê-la da forma tradicional (com subidas de taxas de juro), tem sido de fuga de capitais.

Esta terça-feira, para tentar contrariar essas fugas, nomeadamente dos depósitos bancários, as autoridades turcas voltaram a inovar, avançando com medidas que pretendem proteger as poupanças feitas em liras de futuras depreciações das moedas.

O Governo promete agora compensar a diferença entre o valor dos depósitos em liras face a depósitos equivalentes realizados em dólares. Isto é, numa interligação muito forte entre a política orçamental e a monetária, o Estado dá uma garantia aos aforradores de que não sofrerão com a perda de valor da lira nos mercados internacionais.

Neste momento, já mais de metade dos depósitos feitos na Turquia são realizados em moedas estrangeiras, precisamente por causa da falta de confiança na evolução do valor da sua própria divisa.

A reacção imediata nos mercados foi uma recuperação significativa do valor da lira face ao dólar. Ao final da manhã, a apreciação da divisa situava-se próximo de 25%, uma parte significativa da perda de 44% registada desde o início do ano.

Existem, no entanto, muitas dúvidas sobre o caminho que irá ser seguido pela divisa nos próximos tempos. O objectivo das autoridades turcas é que as políticas expansionistas postas em prática acabem por fazer a economia turca crescer, recuperando progressivamente a confiança dos mercados. O risco, contudo, é que, continuando os mercados a apostar numa perda de valor da lira, se acrescente à crise cambial uma ainda maior crise orçamental, já que o Estado terá de assumir os custos associados à garantia que deu.