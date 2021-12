Função pública com tolerância de ponto a 24 e 31 de Dezembro

Na véspera de Natal e de Ano Novo, os trabalhadores do sector público não trabalham.

Os funcionários públicos vão ter tolerância de ponto nas vésperas de Natal e de Ano Novo. A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo Governo e foi anunciada pelo primeiro-ministro ao mesmo tempo que as novas medidas de contenção para travar o contágio da covid-19.

“Vai haver tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de Dezembro”, afirmou António Costa no final do Conselho de Ministros extraordinário onde foi decidida a antecipação para o dia de Natal do período de contenção.

Assim, a partir das 00h de 25 de Dezembro e até ao dia 9 de Janeiro, o teletrabalho será obrigatório, as creches e ATL estarão encerrados e as discotecas e bares fechados.