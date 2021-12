Portimonense vence nos pénaltis e elimina Famalicão da Taça de Portugal

O Portimonense, em inferioridade numérica desde o início da segunda parte, qualificou-se nesta terça-feira para os “quartos” da Taça de Portugal de futebol ao vencer o Famalicão nas grandes penalidades (4-2), após o 1-1 registado no final do prolongamento.

Na estreia de Rui Pedro Silva, que no domingo sucedeu a Ivo Vieira no comando técnico dos famalicenses, Aylton Boa Morte adiantou os visitantes, aos 45+2 minutos, antes de ser expulso, por acumulação de amarelos (51'), com o Famalicão a empatar através de Bruno Rodrigues (82') e a “forçar” o prolongamento, no qual o 1-1 se manteve.

Na marcação de grandes penalidades, o guarda-redes Payam Niazmand foi o protagonista, ao defender dois pénaltis, o que permitiu ao Portimonense juntar-se ao Tondela, que nesta terça-feita fez história ao apurar-se pela primeira vez para os quartos-de-final da “prova rainha” do futebol nacional, ao vencer por 3-1 na recepção ao Estoril, no outro duelo entre primodivisionários que abriu os “oitavos” da competição.