Barcelona atrasa Sevilha, Juventus continua a retoma

Foi um empate com sabor a vitória para o Real Madrid. Num jogo em atraso da 4.ª jornada do campeonato espanhol, o Barcelona foi a Sevilha empatar a um golo, um resultado que agrada à equipa madridista: com a igualdade, os catalães ficam a 15 ponto da liderança, enquanto os andaluzes reforçam a vice-liderança, mas ficam a cinco pontos do Real Madrid. Em Itália, com Bernardeschi em evidência, a Juventus continua a recuperar terreno após um mau início de mau.

Foi um resultado que agradou mais ao Real Madrid, do que a Sevilha e a Barcelona. Num jogo em atraso da 4.ª jornada da liga espanhola, os andaluzes foram os primeiros a marcar (Papu Gómez, aos 32’), mas os catalães empataram ainda na primeira parte (Ronald Araújo, aos 45’).

Na segunda parte, o domínio foi catalão e acentuou-se após a expulsão de Koundé, aos 64’, mas o empate manteve-se até final.

Nos arredores de Valência, houve um festival de golos no Estadio de la Cerámica Pizarro Gómez. Villarreal e Alavés acertaram calendário numa partida também em atraso da jornada 4, que chegou ao intervalo com um empate a um golo.

No entanto, na segunda parte, o domínio do Villarreal foi claro, e a equipa comandada por Emery construiu uma goleada (5-2), com Moreno e Boulaye Dia em evidência, ao conseguirem bisar.

Na liga italiana, depois de terem sido diagnosticados vários casos positivos de covid-19 na Salernitana, o clube de Salerno foi impedido de viajar para o Norte de Itália, onde deveria defrontar a Udinese, equipa do ex-Portimonense Beto – o jogo da 19.ª jornada da Serie A foi adiado.

Em Turim, não houve impedimentos e a Juventus aproveitou para manter um período de aparente retoma. Frente ao penúltimo Cagliari, os “bianconeri” chegaram ao intervalo a vencerem por 1-0, num golo de Kean, aos 40’, onde Bernardeschi teve um papel preponderante.

O extremo, que foi a figura da partida, voltou a estar em evidência aos 83’, quando, com um remate cruzado, fez o segundo golo da Juventus, fixando o resultado final.

No outro jogo da ronda 19 do campeonato italiano, a Atalanta voltou a somar um resultado negativo. Após perder no fim-de-semana em Bérgamo frente à AS Roma de Mourinho, a equipa de Gasperini não conseguiu melhor do que um empate a zero na deslocação a Génova de Shevchenko.