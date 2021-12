Primeiro SMS da história vendido por 107 mil euros

No dia 3 de Dezembro de 1992, um jovem engenheiro informático inglês, Neil Papworth, enviou a um director da Vodafone, através de um novo serviço desta operadora, uma mensagem de texto com apenas duas palavras: “Merry Christmas”. Era o primeiro SMS (Short Message Service) da História, que foi agora vendido por 107 mil euros num leilão da empresa francesa Aguttes, promovido esta terça-feira por iniciativa da própria Vodafone.

O comprador, que quis manter o anonimato, comprou a mensagem em formato NFT, sigla inglesa para token não fungível, ou seja, uma réplica digital que recorre à tecnologia blockchain, também usada nas criptomoedas, para criar objectos autenticados e únicos.

O lucro obtido com a venda, de acordo com o que a Vodafone anunciara já antes do leilão, irá ser oferecido ao Alto Comissariado da ONU para os refugiados (ACNUR), a agência que António Guterres liderou durante uma década antes de assumir o cargo de secretário-geral das Nações Unidas.

Quando enviou a mensagem, Neil Papworth tinha apenas 22 anos e trabalhava na empresa Sema Group Telecoms, integrando uma equipa encarregada de desenvolver para a Vodafone britânica um serviço de mensagens de texto. Como os telemóveis ainda não tinham teclado, o engenheiro enviou a mensagem a partir de um computador, mas o destinatário, o seu cliente Richard Jarvis, um quadro da Vodafone, recebeu-a e pôde lê-la no visor do seu Orbitel 901, um pioneiro dos tempos em que os telemóveis eram ainda objectos de dimensões consideráveis.

Esta venda vem também confirmar o crescente uso de tokens não fungíveis, regularmente transaccionados nas principais leiloeiras e cada vez mais usados quer no mundo das artes – o músico português Conan Osiris, com outros dois músicos e um fotógrafo, criou este ano um objecto artístico, Cobras, que só existe como NFT –, quer no mercado do coleccionismo.

E o preço atingido por este primeiro SMS é também sinal de que a história da Internet é definitivamente um novo e prometedor terreno para os coleccionadores, como já se tornara bastante claro na semana passada, quando o NFT da primeira publicação da Wikipédia, colocada na Internet pelo fundador desta enciclopédia digital colaborativa, Jimmy Wales, foi vendido por 750 mil euros.