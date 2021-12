Gil do Carmo presta homenagem ao pai com um inédito: Fado breve

Tema era para ter sido gravado em dueto com Carlos do Carmo, mas já não foi possível. Por isso chega à rádio esta terça-feira, dia em que o cantor faria 82 anos.

Chama-se Fado breve e vai ser ouvido pela primeira vez na rádio (Antena Um e Rádio Amália) esta terça-feira, dia em que Carlos do Carmo (1939-2021) completaria 82 anos. Escrito por Gil do Carmo, o tema destinava-se a ser gravado com o pai, mas tal já não foi possível. Após esta divulgação episódica, só voltará a estar disponível quando o músico lançar o seu novo disco a solo, em 2022. Para já, fica como homenagem, a assinalar a data.