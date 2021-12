Actrizes de O Sexo e a Cidade saúdam mulheres que acusam Chris Noth de agressão sexual

Uma terceira mulher diz que o actor da série a agrediu sexualmente em 2010 num restaurante. Realizadora e actriz Zoe Lister-Jones acusa-o de má conduta nas filmagens de Lei e Ordem . Série The Equalizer afasta-o do elenco.

Três das actrizes de O Sexo e a Cidade e And Just Like That reagiram segunda-feira às acusações contra o actor Chris Noth saudando o facto de as mulheres que alegam que o intérprete da personagem Mr. Big as agrediu sexualmente terem vindo a público contar as suas histórias. “Estamos profundamente entristecidas com as alegações contra Chris Noth”, dizem Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis. Entretanto, Noth deixou de ser representado pela sua agência e foi afastado do elenco da série The Equalizer. Outras duas mulheres acusaram-no de má conduta sexual nos últimos dias.

Num comunicado conjunto partilhado nas redes sociais, as actrizes de O Sexo e a Cidade — que não incluem a também protagonista Kim Catrall, que se afastou do franchise e das outras actrizes — frisam: “Apoiamos as mulheres que vieram a público e partilharam as suas dolorosas experiências. Sabemos que deve ser uma coisa muito difícil de fazer e saudamo-las por isso.”

A reacção das protagonistas surge dias depois de a revista The Hollywood Reporter ter publicado um artigo em que conta como duas mulheres, que não se conheciam e que contactaram o órgão de informação de Los Angeles em diferentes alturas, dizem que Noth as violou em 2004 e 2015 em Los Angeles e Nova Iorque, respectivamente. Noth nega ter cometido tais actos. São ambas mulheres bastante mais jovens, que conheceram o actor no âmbito do seu trabalho fora da indústria do entretenimento, e que relatam ter sido forçadas a manter relações sexuais com Noth.

Chris Noth nega ter cometido tais actos: “As acusações feitas contra mim por pessoas que conheci há anos, há décadas mesmo, são categoricamente falsas. Estas histórias podiam ser de há 30 anos ou há 30 dias — não significa sempre não — é uma fronteira que não ultrapassei. Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o timing destas histórias. Não sei por que é que estão a surgir agora, mas uma coisa sei: não ataquei estas mulheres”.

As duas mulheres que desencadearam o caso dizem ter sido impelidas a falar agora pelo renovado mediatismo do actor pelo seu regresso à emblemática personagem da série e dos filmes O Sexo e a Cidade com a sequela And Just Like That... A personagem, que tem um papel preponderante no primeiro episódio da nova série da HBO, deu ao actor uma exposição mediática de monta na semana passada ainda maior graças à sua participação numa campanha de uma marca de bicicletas de exercício ligada à série. Agora, a carreira do actor de 67 anos está a sofrer rápidas consequências deste momento #MeToo.

A marca de bicicletas retirou o anúncio com Noth, que se tinha tornado viral. Também na segunda-feira, Noth foi afastado da série em que tinha uma participação regular, The Equalizer (protagonizada por Queen Latifah e que em Portugal é exibida no canal TVCine Action). “Chris Noth já não filmará novos episódios de The Equalizer, [decisão] com efeitos imediatos”, disseram apenas a produtora Universal Television e o canal CBS. Nos últimos dias, a agência dA3 Artists Agency também deixou de contar com o actor enquanto cliente.

As denúncias da Hollywood Reporter foram secundadas por dois testemunhos de outras mulheres nos dias seguintes. A actriz e realizadora Zoe Lister-Jones acusou Chris Noth de má conduta sexual quando trabalhava na série Lei e Ordem, outro dos seus papéis recorrentes. Classificando-o como “predador sexual”, Lister-Jones usou a rede social Instagram para alegar que o actor era “consistentemente inapropriado sexualmente” para com uma produtora com quem ambos trabalhavam — em ambiente social, numa discoteca de que Noth foi proprietário — e que estava “bêbado nas filmagens” quando Lister-Jones trabalhou na série criminal, tendo-a abordado de forma indesejada num intervalo da rodagem.

Na madrugada de sábado (hora de Lisboa), Noth foi acusado por uma terceira mulher de agressão sexual. No site Daily Beast, uma responsável da área da tecnologia alega que Noth forçou contacto sexual com ela nas traseiras de um restaurante de Nova Iorque em 2010, quando a queixosa tinha 18 anos e trabalhava como anfitriã que tinha como missão chamar clientes para o restaurante. A profissional descreve como o actor estava sempre inebriado e que num dado momento foi instruída pelo patrão a cantar e fazer companhia ao famoso actor, e que ele a apalpou e a puxava para o seu colo e para os genitais.

Quando foi receber o seu ordenado no escritório do chefe, Noth entrou, alega, e quando ela dizia “não”, continuou a tocar-lhe e a tentar penentrá-la. A executiva, que na altura sonhava ser actriz, diz ter conseguido escapar da sala. Diz ter contado aos pais e ao patrão (já falecido) o sucedido. O Daily Beast falou com vários amigos da queixosa, identificada como Ava, que dizem que ela lhes contou o caso na altura. O actor reagiu através das suas relações públicas ao Daily Beast — “nega que tal tenha acontecido e não tem ideia de quem seja esta mulher”.