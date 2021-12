Terça, na TV: Livre por um Natal à moda Tudor e à boleia de carros clássicos

CINEMA

E.T. - O Extraterrestre

AXN Movies, 8h52

A inesquecível história da amizade entre um extraterrestre, deixado por engano na Terra, e o pequeno Elliot (Henry Thomas), que o esconde e protege dos adultos. E.T. só quer voltar para casa, seja lá isso onde for. Contra a incompreensão dos adultos e com a ajuda da pequena irmã (Drew Barrymore, com apenas sete anos) e do irmão mais velho, Elliot vai fazer de tudo para o salvar. Uma obra-prima de Steven Spielberg, nomeada para nove Óscares (arrecadou quatro, entre eles o de melhores efeitos visuais).

6 Dias

AXN, 17h

Um filme de acção baseado em acontecimentos reais, dirigido por Toa Fraser e interpretado por Jamie Bell, Mark Strong, Abbie Cornish e Martin Shaw, entre outros. A 30 de Abril de 1980, homens armados invadem a embaixada iraniana em Londres, fazendo reféns 26 pessoas. Exigem a libertação de prisioneiros árabes das prisões do Cuzistão e a sua própria saída em segurança do Reino Unido. Durante seis dias, com a ajuda de negociadores experientes, tenta-se um acordo, sem resultado. É então que um grupo de soldados altamente treinados elabora um plano secreto.

Sherlock Holmes

Fox Movies, 19h13

O mais brilhante detective de todos os tempos ressurge com a agilidade do raciocínio aliada às artes marciais e ao humor, segundo a visão do realizador Guy Richie. Robert Downey Jr. e Jude Law fazem dupla enquanto Holmes e Dr. Watson, respectivamente, aqui chamados a desmontar uma conspiração para destruir o país.

Livre

Hollywood, 00h45

Drama biográfico realizado por Jean-Marc Vallée (O Clube de Dallas), segundo um argumento de Nick Hornby. Baseia-se no livro de memórias de Cheryl Strayed, sobre a aventura – e jornada de autodescoberta – que foi calcorrear o Pacific Crest Trail (percurso pedestre que atravessa os EUA). Teve duas nomeações para os Óscares: melhor actriz principal (Reese Witherspoon) e secundária (Laura Dern).

Perigo Íntimo

Cinemundo, 2h20

Focado nos problemas socio-políticos vividos na Irlanda do Norte, foi o último filme do realizador Alan J. Pakula (responsável por Klute, A Escolha de Sofia e O Dossier Pelicano), que morreu em 1998, num acidente de viação. Escrito por Vincent Patrick, David Aaron Cohen e Kevin Jarre, o thriller é protagonizado por Brad Pitt e Harrison Ford. O primeiro encarna Frankie MgGuire, um dirigente do IRA que se refugia em Nova Iorque, sob falsa identidade, em casa de Tom O’Meara (Ford), um polícia irlandês que desconhece as actividades do seu hóspede.

Being the Ricardos

Amazon Prime Video, streaming

O novo filme de Aaron Sorkin é protagonizado por duas estrelas indubitáveis que interpretam os papéis de outras duas estrelas incontornáveis do firmamento audiovisual dos EUA. Nicole Kidman e Javier Bardem são o casal Lucille Ball e Desi Arnaz em plena crise real em torno da sua série I Love Lucy, um fenómeno nos anos 1950 americanos.

DOCUMENTÁRIOS

Salvar o Rinoceronte

Odisseia, 18h37

O Care for Wild, na África do Sul, é o maior santuário do mundo para pequenos rinocerontes que a caça furtiva fez órfãos. Salvar estes animais da extinção e sensibilizar a comunidade é a missão da directora, a ambientalista Petronel Nieuwouldt, e da sua equipa. Este documentário regista os seus esforços no dia-a-dia. Desenvolve-se em duas partes: na primeira, conhecemos Arthur, uma cria que perdeu a mãe; na segunda, emitida logo a seguir, vemos como novas tecnologias podem ajudar à conservação.

Um Feliz Natal Tudor com Lucy Worsley

RTP2, 20h34

Vestida a preceito, a historiadora britânica Lucy Worsley é a condutora de uma viagem no tempo, à descoberta dos costumes natalícios de há coisa de 500 anos, quando “os Tudor não tinham árvores de Natal, nem biscoitos, nem meias, e o Pai Natal não existia”. O documentário recria quadros das comemorações tal como se faziam quando Henrique VIII era rei, tendo como cenários monumentos e outros sítios históricos do Reino Unido, e contando com depoimentos de especialistas em várias vertentes da vida da época.

Mestres do Restauro: Carros Clássicos

Discovery, 22h

Estreia, com episódio duplo. Drew Pritchard, coleccionador de carros clássicos, é o protagonista desta série em torno do processo de restauro de automóveis, desde a busca até ao fecho de um negócio vantajoso, depois de passar por algumas das melhores oficinas britânicas do ramo. Os primeiros capítulos envolvem um Golf GTI detectado numa empresa de adereços de cinema, um Lotus Elan encontrado num celeiro e o regateio de um Mini dos anos 1960.