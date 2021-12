Telefone na cela. Pode ser uma alegria-tormento para quem tem a família no estrangeiro

Sempre que quer telefonar para casa, Zunilda segura o auscultador com uma mão e o relógio com a outra. Os filhos moram em Santiago do Chile, a mais de dez mil quilómetros do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo — Feminino, em Matosinhos. “As chamadas são muito caras. Um minuto custa quase dois euros.”