Mulher e filho de 10 anos vítimas de homicídio no Funchal

Suspeito fugiu do local e está a ser procurado pelas autoridades, que estão a tratar do crime como um caso de violência doméstica.

Uma mulher com cerca de 40 anos e o filho de 10 foram encontrados sem vida ao início desta tarde no Funchal. As autoridades estão a tratar do caso como um duplo homicídio, em contexto de violência doméstica.

O suspeito, um homem de 40 anos, está em fuga. A PSP montou uma caça ao homem, que terá cometido o crime com recurso a uma arma branca.

Os pormenores do caso ainda são pouco detalhados, não tendo havido confirmação sobre a relação de parentesco entre as vítimas e o suspeito.

A violência aconteceu na zona da Ajuda, lado Oeste da cidade, onde se concentram a maioria das unidades hoteleiras.