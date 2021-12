Covid-19 em Portugal: 18 mortes e 2752 casos. Internamentos e incidência voltam a subir

Portugal registou, este domingo, 2752 casos de infecção do coronavírus SARS-CoV-2 e 18 mortes por covid-19, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados esta segunda-feira.

No total, o país contabiliza 18.796 óbitos por covid-19 e 1.227.854 casos confirmados desde o início da pandemia, em Março de 2020.

Continua a tendência crescente de infecções verificada há várias semanas, com o reporte desta segunda-feira a ser superior ao do mesmo dia da semana anterior (2314 casos). O registo tem aumentado semanalmente desde o boletim de 18 de Outubro.

Há mais 12 pessoas internadas do que no dia anterior, contabilizando-se agora um total de 943 pacientes hospitalizados com covid-19. Estão mais sete pessoas em unidades de cuidados intensivos do que no sábado, num total de 152.

Segundo o boletim desta segunda-feira, recuperaram da doença mais 2023 pessoas, elevando o total de recuperações para 1.135.358​​. Excluindo estes casos e os óbitos, há mais 711 casos activos em Portugal do que no dia anterior. São agora 73.700. Cerca de 92,5% dos infectados recuperaram da doença, com 6% dos casos por resolver. A taxa de letalidade está em 1,53%.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais mortes registadas nas últimas 24 horas, com mais seis em relação ao dia anterior. Registaram-se ainda cinco vítimas mortais na região Norte, quatro na região Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

Mais de metade dos óbitos (11) neste domingo foram de pessoas com 80 ou mais anos (oito mulheres e três homens), contabilizando-se também cinco mortes no grupo dos 70 aos 79 anos (uma mulher e quatro homens) e ainda uma de um homem na faixa etária dos 60 aos 69 anos e de outro com entre 40 aos 49 anos.

Relativamente à matriz de risco, Portugal está na zona vermelha, com nova subida na incidência. Neste indicador, Portugal passou de 525,5 para 558,5 casos de infecção por cada 100 mil habitantes a 14 dias. Se considerarmos apenas o continente, o valor é agora de 562,3 casos (531,2 na sexta-feira).

Já o índice de transmissibilidade – o R(t) – do vírus estabilizou a nível nacional, depois de várias descidas consecutivas. O R(t) a nível nacional mantém-se no valor que apresentou na actualização anterior, de 1,07 a nível nacional, enquanto no continente desceu para 1,06.