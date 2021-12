Nova vice de Rio só precisou de duas horas para aceitar convite do líder

Ana Paula Martins é bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, mas está de saída do cargo. Doutorada na área da epidemiologia, o novo rosto da comissão permanente do PSD é uma das apostas do líder do partido.

Rui Rio foi à sociedade civil buscar uma militante discreta para assumir uma das vice-presidências do partido. Com um currículo notável, Ana Paula Martins, actual bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e professora na Faculdade de Farmácia da Universidade do Lisboa, decidiu aceitar o convite que o presidente do seu partido lhe fez para integrar o órgão de direcção mais restrito do partido (comissão permanente), mas primeiro pediu duas horas para pensar.