Rui Rio promete “mudar a sério” o país. Sete reformas para o seu programa

O líder do PSD começou e acabou o congresso do fim-de-semana elevando a fasquia política para si próprio – ganhar as legislativas – e aflorando as propostas com que quer governar. São sete as áreas que quer reformar.

Foi a imagem de um “partido reformista, pronto a enfrentar as maiores dificuldades em prol da libertação da sociedade civil e do desenvolvimento de Portugal” que o presidente do PSD, Rui Rio, quis passar no congresso do passado fim-de-semana, em que foi reinvestido no cargo pela terceira vez. Um partido capaz de fazer “rupturas” “quando a degradação é visível”, como disse no discurso de abertura, mas que não quer fazer “revoluções”, como garantiu no discurso de encerramento.