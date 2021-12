A pergunta que incomoda o PS

Do congresso do PSD saiu mais do que um partido aparentemente unido pelo perfume do poder, pelas críticas ao Governo, pela projecção de uma imagem reformista ou pela invenção doutrinária de um “inconformismo moderado” com a assinatura da sua nova estrela, Carlos Moedas. Saiu também um partido com uma pergunta incómoda à qual o PS tem tido dificuldades em responder: se o PSD ganhar as eleições sem maioria absoluta, os socialistas vão ou não vão viabilizar o seu Governo, pelo menos, durante dois anos?