Vamos recordar o Natal da nossa infância?

Há sempre uma fotografia que marcou o Natal da nossa infância. Aquele Natal em que recebemos o brinquedo errado e largámos num pranto, aquele em que o tio se vestiu de Pai Natal e deixou cair a barba, aquele em que todos vestiram a mesma camisola de renas, aquele em que o avô adormeceu e acordou decorado como uma árvore de Natal.

O Natal da nossa infância está repleto de cores, de emoções e de situações engraçadas, caricatas. São essas que gostaríamos que partilhasses connosco. Envia-nos, até 23 de Dezembro, a fotografia natalícia mais marcante ou engraçada de um Natal, para que possamos construir um álbum de Natal de toda a família portuguesa.

Abre o teu álbum de família, fotografa a melhor imagem natalícia do teu passado e envia-nos, com uma legenda, para publicop3@gmail.com. E lembra-te: quanto mais antiga for a fotografia, melhor. As roupas, os penteados, a decoração de casa e das ruas conferem parte do encanto.