Fechar de ciclo no Afeganistão

É difícil conceber que pudesse ter corrido pior. Não só os taliban chegaram ao palácio presidencial a 15 de Agosto, mês e meio depois de os norte-americanas saírem da base de Bagram, como o último acto militar dos Estados Unidos no país foi um “erro trágico” que matou dez civis, incluindo sete crianças — uma suposta resposta ao atentado do ramo local do Daesh que, a 26 de Agosto, matou mais de 200 afegãos e 13 soldados americanos junto ao aeroporto de Cabul.