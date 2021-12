Universidades Nova, de Évora e do Algarve criam consórcio Campus Sul

As universidades de Évora, Nova de Lisboa e do Algarve vão formar um “consórcio inédito em Portugal”, o Campus Sul, com novos cursos que vão permitir aos estudantes frequentar as três instituições, foi revelado nesta segunda-feira.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Universidade de Évora (UÉ) realçou que, no âmbito desta parceria, vão ser criadas “novas licenciaturas, mestrados e doutoramentos, que vão permitir aos estudantes passar períodos de tempo em cada uma das três instituições, com alojamento nas residências universitárias”.

Além disso, “está também prevista a criação de centros de investigação aplicada e inovação para a sustentabilidade”, disse.

O Campus Sul vai, igualmente, possibilitar a criação de “agendas colaborativas com os principais parceiros sociais e económicos da região”. Este trabalho vai ser focado “em áreas críticas para o desenvolvimento do sul” do país, “como o património cultural, sustentabilidade das cidades e comunidades, conservação da biodiversidade marinha e agricultura sustentável”, acrescentou a UÉ.

A apresentação oficial deste consórcio, que a UÉ diz ser “inédito em Portugal”, está marcada para quarta-feira, na academia alentejana, estando prevista a presença do primeiro-ministro, António Costa. A cerimónia vai realizar-se às 11h00, no Auditório do Colégio do Espírito Santo, o edifício principal da universidade alentejana, com a participação também dos ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. Os reitores da UÉ, Ana Costa Freitas, da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e da Universidade Nova de Lisboa, João Sàágua, também vão marcar presença.

O Campus Sul pretende “promover o desenvolvimento sustentável do sul do país e estimular a coesão territorial”, destacou a academia alentejana. A seguir à cerimónia, durante a tarde, vai ter lugar o “ScienceDay@South”, que consistirá numa “montra da melhor investigação realizada pelas três universidades, designadamente nas áreas do património, terra e mar”.

O evento vai ser transmitido online, nos canais do Campus Sul, disse a academia, explicando que os interessados em saber mais sobre este consórcio podem aceder a www.campussul.pt.