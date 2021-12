Moedas consegue aumentar devolução de IRS aos lisboetas

Em 2022, a Câmara de Lisboa vai devolver 3% do IRS aos munícipes, em vez dos actuais 2,5%. A proposta foi aprovada nesta segunda-feira de manhã e envolve uma perda de receita para a autarquia a rondar os sete milhões de euros.

“É um dia importante para Lisboa”, reagiu Carlos Moedas depois da votação em reunião privada. A medida teve os votos favoráveis de PSD e CDS, a abstenção do PS e os votos contra do Livre, da independente Paula Marques, do PCP e do BE.

“Lisboa tem de competir hoje com muitas cidades no mundo e, por isso, tem de ser competitiva”, disse ainda Moedas, argumentando que este “é um sinal para a recuperação económica” no pós-pandemia.

O objectivo do presidente da câmara é terminar o mandato com uma devolução de 5% de IRS, o máximo permitido por lei, que actualmente não é praticada por nenhum município na Área Metropolitana de Lisboa. A capital já tinha a devolução maior entre os 18 concelhos, deixando agora ainda mais para trás as cidades vizinhas.

Na reunião desta segunda, que antecede a apresentação do orçamento para o próximo ano, o PS, o PCP e o BE também apresentaram propostas sobre a política fiscal do município, mas todas acabaram por ser chumbadas.

Os socialistas queriam que a devolução de 3% do IRS fosse acompanhada pela gratuitidade das creches na cidade. Os comunistas são contra a devolução de IRS, argumentando que ela beneficia as famílias mais ricas. Já os bloquistas queriam eliminar a isenção de derrama para empresas que recorram a trabalhadores precários.