Bicicletas, a transição silenciosa

O ano de 2021 acaba com mais portugueses a utilizar bicicleta como meio de transporte. A transição é lenta e, sem o ruído dos motores de combustão, passa silenciosa pelas ruas. É mais evidente nos poucos locais do país, com Lisboa à cabeça, onde vem sendo construída infra-estrutura dedicada e há tecnologias de contagem instaladas, e aí sim gera ruído e polémica quanto baste, por implicar uma realocação do espaço público ainda dominado pelo automóvel. A ponto de ter marcado a campanha eleitoral autárquica.