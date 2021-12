Multa de 180 milhões de euros para influencer chinesa por fuga aos impostos

A celebridade pediu desculpas. “Lamento profundamente as minhas violações das leis e regulamentos tributários”, anunciou na sua conta no Weibo, uma rede semelhante ao Twitter.

A “rainha do livestreaming” da China foi multada em 1,34 mil milhões de de yuans (180 milhões de euros) por fuga aos impostos, anunciaram as autoridade tributária de Hangzhou, uma cidade no sul da China, nesta segunda-feira. Viya, uma celebridade das redes sociais, cujo nome verdadeiro é Huang Wei, foi multada por esconder rendimentos pessoais e outros crimes em 2019 e 2020, de acordo com a agência tributária.

A celebridade pediu desculpas. “Lamento profundamente as minhas violações das leis e regulamentos tributários”, anunciou na sua conta no Weibo, uma rede semelhante ao Twitter. “Aceito totalmente a punição das autoridades fiscais.”

Viya, 36 anos, é conhecida pela sua capacidade de vender “qualquer coisa”, em directo, na plataforma Taobao Live. Por exemplo, no ano passado, vendeu um serviço de lançamento de foguetes por 40 milhões de yuans (5,54 milhões de euros). Num recente festival de compras online conhecido como Singles Day, numa noite, vendeu produtos no valor total de 8,5 mil milhões de yuans (1,18 mil milhões de euros).

Viya é a mais recente celebridade a ser apanhada pelas autoridades numa investigação que começou pelos monopólios de tecnologia, mas que rapidamente chegou às plataformas e redes sociais. A evasão fiscal, uma prática comum entre as celebridades chinesas, já afundou a carreira de várias figuras conhecidas da indústria do entretenimento.

No entanto, a influencer representa uma nova geração de celebridades, cuja ascensão meteórica à fama foi impulsionada pelo crescimento igualmente vertiginoso do sector de e-commerce na China, e que já passou por um escrutínio regulatório. Dois influenciadores de livestreaming de e-commerce estariam sob investigação por evasão fiscal no mês passado e foram multados em quase 100 milhões de yuans (13,84 milhões de euros). Os seus serviços de transmissão ao vivo foram encerrados.

O mesmo poderá ter acontecido a Viya que tinha programada uma transmissão ao vivo às 19 horas locais, nesta segunda-feira, mas que uma verificação do seu estúdio de transmissão ao vivo no Taobao, um site de compras online, mostra que o evento foi removido.

Em Setembro, a Administração Tributária do Estado emitiu um aviso anunciando medidas para fortalecer a administração tributária no sector de entretenimento, incluindo transmissões ao vivo, acrescentando que quem relatar e corrigir irregularidades relacionadas com impostos receberá uma punição mais leve ou mesmo estará isento de castigo. Na altura, segundo dados oficiais, mais de mil pessoas tomaram a iniciativa de pagar impostos atrasados.