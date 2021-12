Crackers: as surpresas que dão um toque divertido à mesa de Natal

Dezembro começa e o Advento, o tempo de preparação do nascimento do Menino Jesus, é o motivo por que as casas são decoradas de coroas de flores, velas, luzes brilhantes e, claro, a árvore de Natal. Mas na noite da Consoada ou no almoço do dia 25 de Dezembro, muitas famílias, sobretudo as dos países anglo-saxónicos têm uma tradição: os Christmas Crackers.

Não há propriamente uma tradução para português para cracker, mas tratam-se de tubos de papel grosso ou cartão que no seu interior escondem uma surpresa. Quando se abre, ao torcer o tubo, este faz um barulho, crack, e de lá de dentro saem bombons, chocolates, papelinhos coloridos, piadas ou até uma mensagem personalizada. Como acontece com outras tradições, muitas marcas começaram já a apropriar-se desta e, no interior do rolo, colocam os seus produtos. Por cá, a portuguesa Castelbel aderiu este ano e propõe também os seus crackers.

Foto Os crackers da Castelbel têm sabonetes dentro (7,50€) DR

Contudo, a nossa sugestão não é ir às compras, mas um faça-você-mesmo. Ou, melhor, faça com os seus filhos ou sobrinhos, agora que a interrupção lectiva se avizinha. E, pelo caminho, pode contar-lhes a história de como surgiu esta tradição. Os crackers de Natal foram feitos pela primeira vez em Inglaterra, em meados do século XIX, por um padeiro londrino chamado Tom Smith. Quando Smith foi a Paris, em 1847, descobriu bombons e deliciosos doces de amêndoa embrulhados em papel de seda. Por isso, decidiu fazer algo semelhante para os seus clientes, mas não queria copiar o que vira.

Foi quando ouviu o crepitar da lenha na lareira que teve a ideia de fazer um pequeno dispositivo que fizesse aquele barulho quando se abria e, em 1860, surgiram os crackers de Natal. Quando os tubos eram puxados, faziam um som de estalo ao serem abertos. O sucesso foi tal que rapidamente estes tubos tornaram-se populares por todo o Reino Unido.

Em 1906, a loja de Smith recebeu uma licença especial para fornecer crackers de Natal à família real britânica, e, ainda hoje, a sua empresa os fabrica para o jantar de Natal de Isabel II. O que contém o interior dos crackers da monarca e sua família? Não sabemos, o segredo está bem guardado.

A tradição britânica é que os crackers sejam postos, um a um, em cada lugar da mesa, e são abertos antes ou depois da refeição. Normalmente têm piadas sobre o Natal, que cada um partilha, tornando a refeição mais alegre.

Como fazer crackers de Natal

Materiais:

2 folhas de papel colorido, reciclado ou branco

8 rolos de papel higiénico vazios ou 4 tubos de papel de cozinha vazios

Régua ou fita métrica

Tesoura

Lápis e marcadores

Papel de embrulho ou 4 folhas grandes de papel de seda

4 tiras de crackers ou botões de pressão (disponíveis online e em lojas de artigos para festas)

Cola liquída ou em bastão

Fitas coloridas

Pequenos doces e/ou brinquedos

Laços, autocolantes ou fita estampada

Procedimento:

Para cada cracker, com a ajuda de um adulto, cortar um rolo de papel de cozinha em dois tubos ou usar dois rolos de papel higiénico vazios. Meça 2,5 cm da extremidade de um dos rolos e desenhe uma linha a lápis ao longo da régua. Corte a marca de 2,50 cm no rolo com uma tesoura para criar uma fenda no tubo. Dobre uma folha grande de papel de seda (ou de embrulho) ao meio e corte num comprimento de 35,5 cm e uma largura de 25,5 cm. Alinhe os dois rolos no meio do papel. Empurre suavemente o tubo não cortado cerca de 2,5 cm no lado da fenda do outro tubo para formar um tubo. Deslize a tira do cracker através do tubo, permitindo que as pontas fiquem para fora de cada lado. Use uma gota de cola ou um bastão de cola para prender a tira de cracker na parte interna da extremidade esquerda do tubo. Se usar cola, deixe secar durante dez minutos. Enrole o papel em torno dos tubos. Reúna o papel do lado esquerdo e prenda com uma fita. Encha o tubo pela extremidade oposta, que está aberta, com doces, pequenos brinquedos e piadas. Prenda a outra extremidade com fita para formar o cracker completo. Decore com fitas coloridas, autocolantes e laços.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Bárbara Wong