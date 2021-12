Jornada com muitos erros de arbitragem

Numa semana em que ficámos a saber que continuamos com nove árbitros internacionais e que aumentámos de cinco para sete o número de videoárbitros nos quadros da FIFA, fomos brindados com imensos erros cometidos dentro das quatro linhas e com muita irregularidade na actuação dos VAR. Uma arbitragem forte baseia-se sobretudo na consistência e regularidade e estas intermitências não auguram nada de bom para o que falta “apitar” até ao fim deste ano, com esse duplo “prato forte” do clássico entre FC Porto e Benfica.