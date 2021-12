Quando uma nova série bate à porta: 5Starz é sobre estafetas, a piza de Sócrates e a geração Z

RTP Play estreia segunda-feira nova série RTP Lab, que tem a primeira protagonista transgénero e que conta as histórias da precariedade de quem entrega comida, vive anónimo mas com muita cor.

O que é que José Sócrates, a primeira protagonista trans de uma série portuguesa e a economia de biscates têm em comum? 5Starz, a nova série do RTP Lab, que se estreia esta segunda-feira na íntegra na plataforma de streaming da estação pública e que, sem saber mas sabendo, vem tanto a tempo de falar para a geração Z quanto para a vida pandémica em que os estafetas dos serviços de entrega se tornaram nas abelhas-operárias das grandes colmeias que são as cidades de hoje. Cinco jovens, todos diferentes, todos precários, revelam-se frente à câmara de Justin Amorim com explosões de cor, um certo salero e a descontracção de uma geração que admite: “Eu nem tenho maturidade para usar ténis brancos”.