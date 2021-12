Segunda, na TV: Mom entre bandidos, dinossauros e dragões

CINEMA

Um Golpe em Itália

Fox Movies, 21h15

O plano não tinha falhas, o golpe era genial, a execução foi perfeita e a fuga estava bem delineada. Então, o que fracassou? Um bando de ladrões, liderado por Charlie Croker, dá um golpe de mestre num palácio em Veneza. Mas um dos parceiros resolve traí-los e fugir com o saque. O grupo persegue-o e planeia apanhá-lo em Los Angeles, criando o maior engarrafamento dos últimos anos. A eles junta-se Stella, uma belíssima arrombadora de cofres com nervos de aço. Realizado por F. Gary Gray em 2003, Um Golpe em Itália é um remake do clássico de 1969, com Mark Wahlberg, Edward Norton, Seth Green, Donald Sutherland, Jason Statham e Charlize Theron no elenco.

A Domadora de Baleias

RTP2, 23h33

Numa aldeia na costa da Nova Zelândia, uma tribo crê ser descendente de Paikea, o domador de baleias. Os problemas surgem quando o futuro líder parte, após a sua mulher morrer durante o parto. Para trás ficam dois recém-nascidos entregues aos reis e avós. Apenas a rapariga acaba por vingar. Mas o avô renega a neta como herdeira, por ela ser mulher e por não acreditar que ela possa ser uma domadora de baleias. Realizado por Niki Caro, o filme baseia-se no livro homónimo de Witi Ihimaera e tem banda sonora de Lisa Gerrard, dos Dead Can Dance.

SÉRIES

Mom

Fox Comedy, 20h

Estreia da oitava e última temporada. Com Anna Faris como Christy e a oscarizada Allison Janney como Bonnie – que conquistou dois Emmys com este papel –, Mom tornou-se um caso sério de sucesso. Aborda a sobriedade com sarcasmo, descarrila dos valores familiares tradicionais e revela-se um foco – ou alívio cómico – sobre questões profundas que vão das dependências à redenção, passando pelas condicionantes económicas, pela escada social, pela doença e até pela morte. Esta temporada é marcada pela ausência de Christy e pela consequente adaptação de Bonnie a uma espécie de síndrome do ninho vazio, ao lado do marido (William Fichtner) e das sempre opinativas – e não menos disfuncionais – amigas. Para ver de segunda a quinta, em dose dupla.

Law & Order: Organized Crime

TVCine Action, 22h10

Começa a segunda temporada do spin-off de Law & Order: Special Victims Unit. Centra-se em Elliot Stabler (Christopher Meloni), um agente da polícia de Nova Iorque que regressa ao activo ainda a recuperar de uma devastadora tragédia pessoal. Dick Wolf, criador do franchise Law & Order, usou as seguintes palavras para descrever esta nova leva de episódios: “o primeiro terço da temporada é O Padrinho, o segundo é Gangster Americano e o último é Scarface”.

Killing Eve

AMC, 22h10

Entra na terceira temporada o famoso thriller de espionagem da BBC America, vencedor de vários Globos de Ouro, Emmys e BAFTA. Seguindo o ritmo de mudança de guionista principal a cada nova época, esta tem em funções Suzanne Heathcote. Criada por Phoebe Waller-Bridge (também responsável por Fleabag), a partir de uma saga de livros de Luke Jennings, a série tem como personagens principais uma assassina a soldo (Jodie Comer) e uma agente do MI5 (Sandra Oh).

DOCUMENTÁRIO

Caçadores de Dinossauros

Discovery, 21h

Arranca a segunda temporada da série que segue rancheiros norte-americanos convertidos em “caçadores” de ossadas e fósseis de dinossauros. Estes dinocowboys põem o seu conhecimento do terreno ao serviço da localização e escavação de vestígios dos gigantes pré-históricos, financeiramente valiosos para os próprios e, eventualmente, também para coleccionadores e paleontólogos. Os dois primeiros episódios, emitidos hoje, envolvem o crânio de um tiranossauro.

INFANTIL

Dragões: Pilotos de Resgate

Panda, 17h30

Estreia. Dak e Leyla vivem Huttsgalor, uma vila com ares viking, onde o convívio entre humanos e dragões faz parte do dia-a-dia. A missão dos dois irmãos gémeos é salvar uns e outros de apuros, juntamente com a sua equipa de dragões, cada um com os seus poderes e personalidades. São eles Winger, Summer, Cutter, Aggro e Burple. A série é produzida pela Dreamworks e faz parte da saga Como Treinares o Teu Dragão.