Um Natal, cinco famílias e um inimigo que mata “sem se ouvir um tiro”

O Natal já não é o mesmo desde que, em 2020, o vírus SARS-CoV-2, chegou a Portugal. Depois de um pós-festas terrível no início deste ano, altura em que se bateram recordes ao atingir as 16.432 novas infecções (reportadas a 28 de Janeiro) e as 303 mortes (três dias depois), é hora de as famílias prepararem as celebrações de 2021, mesmo com o número de casos novos a aumentar e uma nova variante (Ómicron) a ensombrar os festejos. O que aprenderam com o exemplo do ano passado e o que vai mudar nas reuniões familiares, é disso que nos falam cinco famílias nas reportagens que se seguem feitas em vários pontos do país: Funchal, Sesimbra, Loulé, Barcelos e Coimbra. Ainda não há natais como antigamente.