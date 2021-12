O congresso que “deu um sorriso nos lábios” aos militantes do PSD

Na chegada ao encerramento do congresso do PSD, os militantes são recebidos com os últimos apelos ao voto nos órgãos nacionais. A lista ao conselho nacional encabeçada pelo antigo deputado pelo Porto, José Meireles, fixou-se à entrada a distribuir panfletos de apelo ao voto com ofertas de bombons para adoçar eleitores. O grupo não provaria o gosto da vitória, mas nem isso azedaria o clima de união que a reunião magna deu ao partido, em véspera de legislativas.