“Somos todos” Rui Rio

O PSD continua a ser um partido de poder. Esta é a conclusão que salta aos olhos de quem assistiu ao decorrer do 39.º Congresso deste partido, no Europarque, em Santa Maria da Feira. Um conclave onde foi patente uma rara - e até estranha – unanimidade entre os congressistas que subiram ao palco para intervir. “Vamos ganhar as eleições” foi, talvez, a frase mais repetida no congresso, em paralelo com: “Vamos ser governo.” Para já não falar da tirada inúmeras vezes repetida: “A nossa vitória começou no dia 26 de Setembro”.