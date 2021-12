A angústia da “página em branco” e duas prendas de Natal

O tempo aperta para tentar dissuadir Putin. As “armas” de dissuasão não são muitas. Numa palavra, um pesadelo europeu que se vai prolongar no novo ano.

1. A menos de uma semana do Natal, com milhares de coisas ainda por fazer, com a crise ucraniana a não dar tréguas, com a interrupção das boas notícias sobre a pandemia, culpa da Ómicron, o que escrever hoje nesta coluna? Se os leitores soubessem o que é a angústia da “página em branco” talvez fossem mais condescendentes quando lêem os jornais no papel ou no ecrã.